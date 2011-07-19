Sezen Aksu Egemen Bağış'a takıldı

T24- Türk popuna yön veren isimlerin başında gelen Sezen Aksu, Harbiye Açıkhava’daki peş peşe ikinci konserinde yine formundaydı.

Ufuk Kaan Altın'ın Milliyet'te yayımlanan (19 Temmuz 2011) haberi şöyle:















* Türk Telekom sponsorluğunda Harbiye Açıkhava’daki ikinci konserine çıkan Sezen Aksu, önce Diyarbakır şehitleri için mesaj verdi: “Hayatın yasına mola vereceğiz. Birbirimizin elinden tutup dayanmaya çalışacağız. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.”



* Sonrası renkliydi konserin. Annesinden bahseden, anılarını anlatan, konseri izlemeye gelen Bakan Egemen Bağış’a takılan Minik Serçe, ‘Ayar’ şarkısında kıyafetine balonlar ekledi. Aksu “Sizin için neler yapıyorum bu yaşta görüyorsunuz değil mi? K...ma balon bile takıyorum. Aa pardon devlet buradaydı” diyerek herkesi güldürdü.

* İkinci kahkaha dalgası da seyircinin Suzan Kardeş’i istemesi üzerine Aksu’nun “Suzan gel müşterilerin seni çağırıyor” demesiyle patladı.

* Daha çok son albümünden şarkılar seslendiren Minik Serçe, konserin sonunda bir sürpriz hazırlamıştı. Leylim Ley’den Resimdeki Gözyaşları’na, Dağlar Dağlar’dan Güllerin İçinden’e efsane olmuş pek çok şarkıyı; bazılarını icracılarını taklit ederek seslendiren Sezen Aksu, ayakta alkışlandı.

* Son şarkı ‘Arkadaş’tı. Şarkının fonunda seyirciye veda eden Minik Serçe, “Siz benim hayatımı çok ama çok özel kıldınız. İnşallah hiçbirinizin gönlünü kırmadım. Sizlere tepeden tırnağa gönül borcuyla doluyum. Milyonlarca kez teşekkürler” dedi.

* Sanki “Elveda” diyen bu sözler, duygu yoğunluğundan kaynaklandı diye düşündük. Minik Serçe, cuma günü yine Harbiye Açıkhava’da olacak. Bu konuya da açıklık getirir umarız.