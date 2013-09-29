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Sezen Aksu: Diyarbakır'da 500 bin kişiyle nevruz yaptık

Diyarbakırlılara hitaben konuşan Aksu, 'Diyarbakır merhaba. 38 yıl oldu, bizim ilişkimiz artık şarkıcı seyirci ilişkisinden çıktı, aileye dönüştü' dedi

29 Eylül 2013 22:31

 

Diyarbakır'da sahne alan Sezen Aksu, Diyarbakırlılarla ilişkisinin şarkıcı seyirci ilişkisinden çıktığını belirterek "Biz burada 500 bin kişiyle yağ gibi bir nevruz yaptık" dedi.

Diyarbakır'a özel bir işletme tarafından davet edilen sanatçı Sezen Aksu , verdiği konserle hayranlarına unutulmaz gece yaşattı.

Konser alanını dolduran Diyarbakırlıların karşısına 'Gülümse' şarkısıyla çıkan sezen Aksu, büyük ilgi gördü. Şarkı aralarında sevenleriyle sahneden konuşmaya çalışan Sezen Aksu, ön tarafta bulunan güvenlik görevlilerine seslenerek önden çekilmelerini istedi.

Diyarbakırlılara hitaben konuşan Aksu, "Diyarbakır merhaba. 38 yıl oldu, bizim ilişkimiz artık şarkıcı seyirci ilişkisinden çıktı, aileye dönüştü. Sevgili emniyet görevlileri arkadaşlarım bir şey rica edebilir miyim; Seyircimize güvenin, orada durmayın. İhtiyaç anında ebetteki görevinizi yapacaksınız, ama emin olun kendi hemşerilerinizden. Biz burada 500 bin kişiyle nevruz yaptık. Yağ gibi, yağ gibi yaptık o nevruzu" dedi. Bu konuşma üzerine Sezen Aksu izleyicilerden büyük alkış aldı.

 

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