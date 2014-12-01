Sezen Aksu: Depresyondaymışım, ne sapık bir beynim varsa artık

Zorlu Center PSM’deki konseri sırasında, tedavi gördüğünü söyleyen Sezen Aksu, “Tamamen tersine çalışıyormuş beynim. Yeni bir nöroloji merkez kuruldu. Ne sapık bir beyinse artık” diye herkesi güldürdü.

Vatan'da yer alan habere göre, sık sık seyirciyle diyalog kurarak salondakileri güldüren Sezen Aksu, anksiyete sorunu yaşadığını belirten Aksu, durumunu anlattı:

“Anksiyetem (kaygı durumu) çok yüksekmiş. Normal şartlar altında ilaç alırken yaşlanınca insanın anksiyetisi azalır kendi hayatına dönermiş. Ben kediye üzülünce o kedi oluyorum. Tamamen tersine çalışıyormuş beynim. Yeni bir nöroloji merkezi kuruldu. Ne sapık bir beyin varsa artık. Allah beni de korusun sizi de.”

Konserde Korhan Futacı ve Kara Orkestra eşlik ettiği Aksu, “30 yaş üstüne ‘Merhaba’ bile demem, ondan onlarlayım” dedi.

Konserin ortalarında hareketli şarkılarla seyirciyi coşturan Sezen Aksu, “Adem Olan Anlar” şarkısının bir bölümünde başında huniyle dans etti. Aksu, yaptığı danslar sonrası “Çok affedersiniz bacağım açıldı bu devirde. Çok baskı altında milletiz. Bütün geçmişimizden itibaren, bacağı bir şey zannediyoruz. Bacak bacaktır yürürsün üstünde işte. Ne o öyle bir bacak acınca heyecanlanmak. Karıncalar yiyeceğini amcalar yesin diye düşündüm” diyerek seyirciyi güldürdü.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Aksu’ya bis için tekrar sahneye çıkarken sürpriz yaparak yanında Sertab Erener’i de getirdi.