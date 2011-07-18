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Kültür-Sanat

Sezen Aksu: Çocuğumun yaşayamadığı toprakları ne yapayım!

Sezen Aksu, Güneydoğu’daki son gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

18 Temmuz 2011 03:00

T24- Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 13 asker ve 7 PKK'lının ölümüne neden olan Diyarbakır Silvan saldırısı hakkında "çocuğumun yaşayamadığı toprakları ne yapayım!" dedi.
 
Harbiye Açıkhava’da önceki gün sahne alan Sezen Aksu, Güneydoğu’daki son gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

Yaşanan terör saldırısıyla ilgili üzüntüsünü gözyaşları içinde dile getiren Aksu, şunları söyledi:

"İki gündür bu olaylar nedeniyle herkes gibi benimde gözüme uyku girmiyor. Açık yara gibiyim yeter artık! 30 yıldır çözülmeyen sorun artık bitsin! Acıyacak, kanayacak yerimiz kalmadı. Ne olur bu olayları artık çözsünler, konuşmaya gelince herkes, "Biz çok iyiyiz, biz çok güçlüyüz, bizden iyisi yok" diyor.

Ancak çocuğumun yaşayamadığı toprakları ne yapayım! Çocuklarımızın ölmesini engelleyemiyoruz yaa yeter artık! Düşünüyorum kaç gündür konseri iptal etsem mi acaba diye ama bu sefer de gösteriş yapıyor denmesini istemedim. Çocuklarımızı yaşatmamız gerekiyor."

 

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