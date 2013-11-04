Sezen Aksu: Bütün Ermeniler benim akrabam

Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde 2 Kasım Cumartesi akşamı konser veren ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Onno Tunç'u anarak; 'bütün Ermeniler benim akrabam' dedi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, sanatçıya Fahir Atakoğlu ve Ara Dinkjian da eşlik etti. Aksu, konserinde uçak kazasında ölen büyük aşkı Onno Tunç’u da andı. Şarkıcının “10 sene Onno’nun gelini olarak yaşadım. Dolayısıyla bütün Ermeniler benim akrabam” sözleri, büyük alkış aldı.

'60 sene evli kalmak ne demek?'

Sanatçı, anne ve babasının geçtiğimiz 30 Ağustos’ta evliliklerinin 60. yılını kutladıklarını ve babasının isteği üzerine onlara nikah tazelediğini açıkladı. Bu durum karşısında kendisini eksik hissettiğini söyleyen Aksu, “60 sene evli kalmak ne demek? ‘Elimden geleni yapacağım babacığım. 60 olmasa da 50’yi bulurum’ dedim” diye espri yaptı. Zorlu Center’da yeni açılan salonu çok modern bulduğunu belirten Aksu, “Dünya’nın bir sürü yerine gittim. Ülkemizde de çok güzel salonlarda sahneye çıktım. Bugün buraya geldiğimde ise hakikatten dudağım uçukladı. Yapanların fikrine, cesaretine, vizyonuna sağlık. Burayı yapanın önünde eğilesim var” dedi.