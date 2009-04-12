Sezen Aksu: Bütün aşklarım fırtınalı oldu

Almanya'nın Hamburg kentinde verdiği konserde, 'Gülümse' şarkısını okurken merhum besteci Onno Tunç ile olan anılarını anlatan Sezen Aksu 'Onno ile çok fırtınalı ve güzel bir aşk yaşadık ama oğlum için ayrı evlerde oturuyorduk' dedi. 'Bütün aşklarım fırtınalı oldu zaten' diyen sanatçı Aksu 'Herkese güzel aşklar yaşamasını diliyorum' temennisinde bulundu.Alsterdorfer Sporthalle'de düzenlenen konserde Aksu, sevilen şarkılarıyla ve dansıyla izleyicilere zevkli anlar yaşattı, yaptığı esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu.Konserde Aksu'nun vokalisti Nurcan Eren ile bateristi Cihan Okan da şarkı söyledi. Aksu, vokalisti ile ilgili olarak, "Bu bir bülbüldür. Biz de onun değerini biliyoruz" dedi.Hint dansı da oynayan Aksu konserde "Vazgeçtim", "İstanbul İstanbul Olalı", "Gülümse", "Yanarım Yanarım", "Şinanay", "Kalbim Ege'de Kaldı" gibi parçalarını da seslendirdi.Aksu, sahnede zaman zaman şarkı aralarında seyircilere yönelik olarak da "Şarkılar uzun sürede olsa, kısa sürede olsa bir şifadır. Umarım elim sırtınıza dokunur. Sizinki dokunuyor bana. Siz benim sırtımı sıvazlarsanız, birbirimizi ağırlayıp gideriz. Birbirimizi tanımadan sağlam dostluklar kuruyoruz. Önce Tanrı'ya sonra sizlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.Konseri, sinema oyuncuları Meltem Cumbul, Kıvanç Tatlıtuğ, rejisör Fatih Akın ve tanınmış Alman şarkıcı Udo Lindenberg de izledi.