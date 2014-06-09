Sezen Aksu, bikinili fotoğrafını çeken paparazziye karşı açtığı davayı kazandı

Sezen Aksu'yu bikinili görüntüleyen fotoğrafçıya ceza veren hâkim AİHM'nin Prenses Caroline'i çeken paparazziler için verdiği kararı örnek gösterdi. Kararda "özel hayatın ifşasında kamu yararı yoktur" denildi.

Sabah gazetesi’nin haberine göre, mahkeme gazeteci Uğur S.'yi 3 bin lira adli para cezasına mahkum etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Onur Özsaraç, kararın gerekçesinde AİHM'nin Monaco Prensesi Caroline hakkındaki kararını hatırlattı.

Sanatçının şikâyeti üzerine haberi yapan muhabir Uğur S. hakkında "basın yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılmıştı. Sezen Aksu ifadesinde denize girerken plaj kıyafeti ile görüntülenmek istemediği için özel tekne kiraladığını, ancak bir balıkçı teknesiyle bulunduğu yere yaklaşan basın mensupları tarafından izinsiz olarak görüntülendiğini anlatmıştı. Uğur S. ise fotoğrafın kamuya açık alanda çekildiğini belirterek suçlamayı kabul etmemişti.

Sezen Aksu'nun fotoğraflarının izinsiz çekilip yayımlandığının vurgulandığı kararda şöyle denildi: "Basının şöhret sahibi kişilerin bu tür fotoğraflarını yayımlarken bu kişilerin rızalarını da göz önünde bulundurması gerekir. Müştekinin özel yaşamının korunması ve saygı gösterilmesi hususlarında meşru beklentiye sahip olduğu ve bu haklardan yararlandırılması gerektiği, özel hayata ilişkin görüntülerin basın ve yayın yoluyla yayımlanmasında kamu yararı olmadığı görülmektedir. Sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği anlaşılmıştır."