Sezen Aksu Berlin'de büyüledi

Berlin'deki ICC Uluslararası Kongre Merkezi konser salonunda yapılan konserde sanatçı 16 kişiden oluşan orkestrasıyla bilinen şarkılarını ve yeni albümü ''Deniz Yıldızı''ndan eserlerini seslendirdi.Aksu'nun şarkılarına eşlik eden çok sayıda seyirci, sanatçının yaptığı esprilerle de eğlendi.''club el.ele'' adlı kuruluş tarafından düzenlenen ve bilet fiyatlarının 39 ile 69 Euro arasında değiştiği konseri Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat, Berlin Konsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve Muavin Konsolos Emel Derinöz-Tekin de izledi.