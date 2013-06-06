Sezen Aksu: Başbakan'ın sinirleri bozuk olabilir ama özür dilemek erdemdir

Halk Tv’nin canlı yayınına katılan Sezen Aksu 'Gezi Parkı ' protestolarını değerlendirdi. Başbakan'ı özür dilemeye davet eden Sezen Aksu, Gezi Parkı'nda yapılması planlanan konserlere katılmayacağını belirtti. Aksu, 'Karşılıklı bir uzlaşmaya gidecek ortak müzakere yolu olursa konser vermeyi düşünürüm.' dedi.

İşte Aksu'nun o açıklamaları:

“Dünyadaki ilk gençlik devrimi bu… Orada bir şarkı söylenecekse, ben hiç kimse olarak giderek yanlarında durmak isterim. Karşılıklı bir uzlaşmaya gidecek ortak müzakere yolu olursa konser vermeyi düşünürüm.”



“Bu çocukların şarkısı benden güçlü. Ben Gezi Parkı konserlerinde olmayacağım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Gençler, ‘Demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz.’ dediler… Bu enerji kendi adını kendi koyacak. Bu genç çocukların önünde saygıyla eğilmek istediğimi söylemek istiyorum.”

'Başbakan'ın sinirleri bozuk olabilir'

“Özür dilemek erdemdir. Sayın Başbakan’ın sinirleri bozuk olabilir ama burada kendi şahsi tavırlarımız önemli değil. İnsan olma hakkı doğuştan elde edilen bir haktır. Ortak bir konsensüs oluşturmamız gerekiyor. Bunlar genç insanlar. Yumuşak bir üslupla, ortak bir nokada buluşacağımızı diliyorum.”