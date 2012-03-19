Sezen Aksu annesi için kitap yazıyor

T24 - Sanatçı Sezen Aksu, 87 yaşına giren annesi için kitap yazdığını söyledi. Aksu, "Anadolu’da 12’sinde evlenen kızlar 16’sında boşanınca her şeyi küçük yaşta öğrenmiş oluyor ya... Öyle derdi işte. Ben de kitabın ismini belirledim: Köy Yanar Kahpe Taranır" diye konuştu.



Pop müziğin sevilen ismi Sezen Aksu, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Aksu, “Annemin hayatını anlatan bir kitap yazacağım” dedi.

Ailesinden bahseden Aksu, 87 yaşına giren annesi için kitap yazmak istediğini bunun için çalıştığını söyledi. Aksu, annesi hakkında kitap yazma dileğini de şu sözlerle ifade etti:

“Annem şu an beni görseydi, bana ‘dulcuk’ derdi. Anadolu’da 12’sinde evlenen kızlar 16’sında boşanınca her şeyi küçük yaşta öğrenmiş oluyor ya... Öyle derdi işte. Ben de kitabın ismini belirledim: Köy Yanar Kahpe Taranır.”

Aksu, 2006 yılında da 200’e yakın şarkı sözünü ‘Eksik Şiir’ adı altında bir kitapta toplamıştı.

Konserinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile aynı gün olmasından dolayı hayranlarından özür dileyen Aksu, “Cool takılmak da neymiş. Bu akşam istediğiniz şekilde eğlenin, hiçbir zaman kendinizi sıkmayın” diye konuştu.