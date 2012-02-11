Sezen Aksu: Amy Winehouse'un ölümü beni perişan etti

T24- Sezen Aksu, NTV’de Mehmet Barlas’a konuştu. Aksu, 27 yaşında ölen Amy Winehouse için "Öldüğünde, seneler önce Fredy Mercury öldüğünde hissettiğim şeyleri hissettim. Beni perişan etti" dedi.

Beş yıl aradan sonra ilk defa bir televizyon programına konuk olan Sezen Aksu, önceki akşam NTV’de Mehmet Barlas’a konuştu. Sanatçı, Kendisini etkileyen isimler sorulduğunda Ajda Pekkan’la başladığı listeye Amy Winehouse’u ekledi ve İngiliz şarkıcının genç yaşta ölümünden duyduğu üzüntüyü anlattı: “Öldüğünde, seneler önce Fredy Mercury öldüğünde hissettiğim şeyleri hissettim. Beni perişan etti. Eşsiz, olağanüstü bir kapasitesi vardı ve bu dünyaya dayanamadığı için gitti.” Winehouse’un naif, kırılgan bir kız çocuğu olduğunu ve bu hayata katlanamadığını söyleyen ‘Minik serçe’, Türkiye’de ise Şebnem Ferah’ı kıymetli ve özel bulduğunu söyledi. Aksu, Ferah hakkında “Efendi ve ağırbaşlı acı çekebilen bir kız... İçinde olan bitenleri süzgeçten geçirerek yazabilen bir insan” diyerek ünlü rockçı hakkında görüşlerini belirtti.