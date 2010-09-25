Sezen Aksu ameliyat oluyor

T24

Aksu’nun gizli tutulan ameliyatında pankreasında tespit edilen ve 9 aydır izlenen kistin alınacağı belirtildi. Yakınlarına zararsız bir kist aldıracağını belirten Aksu’nun ameliyat olacağını öğrenen yakın dostları hastaneye yatmadan önce Minik Serçe’ye moral telefonları açtı ve ziyaretine gitti. Bir süre önce pankreas kanseri söylentileri gündeme geldiğinde Aksu, “Durduk yere yüreği kalkanlara duyurulur. Çenemde bir münasebetsiz sivilce var. Onun dışında da son derece sağlıklıyım” diye konuşmuştu.