Sezen Aksu "Arkadaş'ın" ilk alıcısı oldu

T24- Bir sivil toplum girişimi olan "Türkiye 'küçük' Millet Meclisleri'nin" çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla Şanar Yurdatapan ve Melike Demirağ’ın birlikte okudukları "Arkadaş" ve "İstanbul’da Olmak" şarkılarından oluşan hatıra CD’leri satışa sunuldu ve CD'lerin ilk alıcısı Sezen Aksu oldu.





Aksu, çalışmadan geç haberdar olmaktan üzüntüyü duyduğunu söyledi.

Sadece 100’er adet basılan ve satın alan kişinin adına iki sanatçının özel bir sesli mesajını ve ıslak imzalarını taşıyacak olan ve az 2.000 lira karşılığında satışa çıkartılan "destek CD satışı"ile ilgili kampanyayı düzenleyen Şanar Yurdatapan ise görüşlerini şöyle dile getirdi: "Sezen Aksu’nun katılımı sadece iki eski arkadaşa verilmiş destek değildir, demokrasinin sivil toplumdan filizlenerek gelişmesinde önemli bir adım olarak gördüğü Türkiye küçük Millet Meclisleri’ne açık ve gönüllü bir katkısıdır. Başka sanatçıların da bu çabaya katılmalarını bekliyoruz. Türkiye’de sivil toplum için, demokrasi ve insan haklarına yönelik çalışmalara fon bulmak neredeyse imkânsız. Ama biz helvayı pişirecek yağın da, unun da, şekerin de yurdumuzda var olduğuna inanıyoruz.”





Yurdatapan ayrıca: " 'Arkadaş' ve 'İstanbul’da Olmak' şarkılarının düet olarak söylenmiş şeklinin CD, DVD veya kaset olarak hiçbir yerde satılmayacağını, her iki şarkıdan sadece birer cümleyi taşıyan 35 saniyelik mini klip hariç hiçbir yerde, televizyon ya da radyoda yayınlanmayacağını belirten Yurdatapan, bu DVD’yi alanların, eşlerine dostlarına “Bu müzik dünyada sadece 100 kişide var ama benimki benim adıma ithaf edilip imzalanmış” diyerek dinletebileceğini belirtti.



Kampanyayla ilgili bilgi edinmek ve destek CD’lerinden almak isteyenlerin www.sanaryurdatapan.net adresine girmeleri gerekiyor.





