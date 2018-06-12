Sezaryenle doğumdan 7 saat sonra yaşamını yitirdi

İzmir'de, 3 Haziran'da, özel bir hastanede sezaryen yöntemiyle kız bebek dünyaya getiren 26 yaşındaki Pelin Aydemir doğumdan yaklaşık 7 saat sonra yaşamını yitirdi. Aydemir'in yakınları, olayda hastanenin sorumlu olduğunu düşündüklerini belirterek, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hukuk bürosunda çalışan Pelin Aydemir, hamileliğinin 33'üncü haftasında yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Yakınları, Aydemir'i kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada, sezaryen yöntemiyle doğum yapmasına karar verilen Pelin Aydemir, 10 Haziran Pazar günü sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Ancak Aydemir, doğumdan yaklaşık 7 saat sonra rahatsızlandı. Pelin Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Pelin Aydemir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Konak'taki Horasan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Aydemir'in yakınları, olayda hastanenin sorumlu olduğunu düşündüklerini belirterek, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti. (DHA)



