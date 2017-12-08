'Sezaryenle doğumda doktor unutkanlığı nedeniyle böbreğini kaybetti' iddiası

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Esra Esma Büyükpiliç (21), Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'nde sezaryenle doğum yaparken, kadının kalın bağırsağını kesen doktor A.İ., kanama nedeniyle idrar torbasının bir kısmını bağlayıp dikti ve bu halde unuttu. Bir süre sonra şiddetli ağrılar nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Büyükpiliç\'in idrar torbasının şişerek patladığı ve sağ böbreği ile kalın bağırsağının çürüdüğü belirlendi. Sağ böbreği ile kalın bağırsağının bir kısmı alınan Esra Esma Büyükpiliç, doktor A.İ. hakkında şikâyetçi oldu. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, şikâyet üzerine doktor hakkında soruşturma başlattı.

Edirne\'de ikinci çocuğuna hamile Esra Esma Büyükpiliç, yaklaşık 3 ay önce Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede doktor A.İ.\'nin gerçekleştirdiği operasyonla sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getiren Büyükpiliç, \'Yağız\' adını verdiği çocuğuyla birlikte birkaç gün sonra taburcu edildi. Doğumdan 12 gün sonra şiddetli ağrılar yaşayan Esra Esma Büyükpiliç, gittiği hastanede doktoru A.İ. tarafından muayene edildi. İddiaya göre, doktor, genç kadına rahminde kist oluştuğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Ameliyat olmayı kabul etmeyen Büyükpiliç, günlerce ağrılarla yaşadı. Ancak fenalaşan Esra Esma Büyükpiliç, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. İlk kontrollerinin ardından böbrek nakil ünitesine sevk edilen Büyükpiliç\'in sağ böbreğinin idrar torbasına giden çubuğun doğum sırasında bağlı unutulması nedeniyle idrar torbasının şişerek patladığı, sağ böbreği ile kalın bağırsağının çürüdüğü belirlendi. Doç.Dr. Tamer Sağıroğlu tarafından yapılan ameliyatla, genç kadının sağ böbreği ile kalın bağırsağının bir bölümü alındı.

\'2 GÜN GEÇ KALSAM YAŞAMA ŞANSIM OLMAYACAKMIŞ\'

Doğum sırasında doktor A.İ.\'nin ihmali ve dikkatsizliği yüzünden böbreğini ve kalın bağırsağının bir kısmını kaybedip, ölümden döndüğünü ileri süren Esra Esma Büyükpiliç, doktor hakkında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü\'ne şikâyette bulundu. Doktoru mahkemeye verip hakkını yasal yollardan da arayacağını belirten Büyükpiliç, şöyle dedi:

\"Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi\'nde 3 ay önce doktor A.İ. tarafından sezaryen ile ikinci çocuğum olan Yağız\'ı dünyaya getirdim. Doğum sırasında doktor bıçağı bağırsaklarıma kaçırmış. Kanama olduğundan dolayı idrar torbamın bir kısmını bağlamış ve öyle dikmiş. Eve çıktım, ağrılarım başladı. Bir şey yiyip içemez oldum. Doğumdan 12 gün sonra doktorum A.İ., dikişlerim için kontrole çağırdı. Gittiğimde \'Yumurtalıkta kist var, hastaneye yatıralım, seni ameliyata alalım\' dedi. Ben istemedim. Daha sonra başka doktora çıktım ve beni fakülteye yönlendirdiler ve burada hemen ameliyata alındım. Böbreğim tamamen bitmiş ve böbreğim alındı. Kalın bağırsağımın yarısı alındı. İnce bağırsağımın şu an birazı dışarıda duruyor. 5-6 ay sonra içeri alınacak. Buraya ağrılarım çok var diye geldim. Doğumdan sonra çok ağrılarım oldu. Böbreğimi iltihaptan dolayı çürüdüğü için aldılar. Bağırsağımı da aynı şekilde aldılar. Doktor hatası olduğunu söylüyorlar. İki gün daha geç kalsaymışım yaşama şansım olmayacakmış. Tedavi sürecim hâlâ devam ediyor.\"

\'BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN\'

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisi süren Esra Esma Büyükpiliç\'in ablası Elif Savaş da kardeşinin doktor hatası yüzünden ölümden döndüğünü söyledi. Savaş, şunları kaydetti:

\"Kardeşimin hastalığından çok sonra haberimiz oldu. 3 ay önce sezaryen ile doğum yaptı. Buradaki doktorlarımız bize yanlış ellerde yanlış tedaviler gördüğünü söyledi. Bağırsağında kesik oluşturmuşlar, idrar kesesinin bir kısmı bağlanmış. Bağlandığı için de idrar torbası şişerek içeride patlamış ve içeride patladığı için de böbreğini ve kalın bağırsağını çürütmüş. Bu işlemler sonucu sağ böbreği alındı. Şu anda tek böbrekli kardeşim. Kalın bağırsağının bir kısmı alındı. İnce bağırsak da dışarıda kaldı. Bu bağırsağın tekrar içeri alınması için operasyon geçirecek. Burada doktorumuzun bize söylediği, durumu çok kötü. Doktorun basit bir hatası yüzünden kardeşimi kaybetme korkusu yaşadık. Tedavisi uzun sürecek. Doktor hakkında şikâyetçi olduk. Bizim başımıza geldi, başkasının başına böyle kötü şeyler gelmesin.\"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Esra Esma Büyükpiliç\'in şikâyeti üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, doktor A.İ. hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, \"Büyükpiliç\'in doktor hakkındaki şikâyeti üzerine gerekli idari soruşturma başlattık\" ifadelerini kullandı.



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