Sezaryenle doğum en çok Afyon en az Ağrı'da

Sezaryenle doğum oranı yüzde 15'i geçemeyecek



Normal mi, sezaryen mi?



Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin sezaryenle doğum haritasını çıkardı. Hamileleri normal doğuma yönlendirmeye çalışan Sağlık Bakanlığı kendisine bağlı hastaneleri mercek altına aldı. Sabah gazetesinin haberine göre, bu yılın ilk 7 ayında 81 ildeki doğumların yüzde 38.4'ü sezaryenle oldu. Sezaryenle doğum, bölgelere bakıldığında en çok kıyı kesimlerde gerçekleşti. Yüzde 48.1 oranla Karadeniz başta gelirken 47.2 ile Ege, 46.0 ile Akdeniz, 42.9 ile Marmara izledi. Bu yöntem yüzde 23.9 oranla en az Doğu Anadolu'da kullanıldı. Yüzde 26.1 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 33.9 ile İç Anadolu bölgeleri ardından geldi.İllere dağılımda ise en çok sezaryenle doğum yüzde 64.8 oranla Afyon'da. Ardında yüzde 63.1 ile Uşak, 62.3 ile Burdur, 60.5 ile Düzce, 60.2 ile Amasya var. Sezaryen yüzde 10.1 ile en az Ağrı'da gerçekleşirken, Diyarbakır 14.5, Van 16.8, Hakkari 17.9, Şırnak 18.5 oranlarla hedefin de altında kaldı. Bu oranlar İzmir'de yüzde 45.3, Ankara'da 36.3, İstanbul'da ise 37.8 oldu.