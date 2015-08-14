Sezaryenle doğan çocukların dikkati daha mı az?

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma ile bilim insanları, sezaryenle doğan bebeklerin reflekslerinin, normal doğum ile dünyaya gelenlere göre daha yavaş olduğunu tespit etti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Kanada’daki York Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, sezaryenle doğan bebeklerin ‘uzaysal dikkat’inin yavaşladığını yani belirli bir objeye ya da alana odaklanmakta zorlandığını ortaya koydu.

3 aylık bebeklerin göz tepkilerinin incelendiği deneylerde sezaryenle doğan bebeklerin reflekslerinin daha yavaş olduğu gözlendi. Uzmanlar, bunun nedenini doğum yönteminin bebeğin beyin gelişimini etkiliyor olmasıyla açıklıyor. Ancak doğum metodu fark etmeksizin her bebek yeni bir obje gördüğünde ona bakıyor. Araştırmada, doğum şeklinin bebeğin sadece reflekssel dikkatini etkilediği, iradeyle yapılan hareketlerine tesir etmediği vurgulandı.