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Sezaryenle alınan bebek de kurtarılamadı BATMAN (A.A)

28 Eylül 2011 12:43

-Sezaryenle alınan bebek de kurtarılamadı BATMAN (A.A) - 28.09.2011 - Batman'da teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru'dan sezaryenle alınan bebek öldü. Batman Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, saldırı sonucu hayatını kaybeden Mizgin Doru'dan sezaryenle alınan ve Özel Batman Dünya Hastanesi'nde küvezde tedavisi devam eden bebeğin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını söyledi. Kubat, ''Çok üzüldük. Onu yaşatmak için herkes elinden gelen çabayı gösterdi ancak bebeği kurtaramadık. Ailesine baş sağlığı diliyorum'' dedi. Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis yaralanmış, 8 aylık hamile Mizgin Doru ile 4 yaşındaki kızı ölmüş, eşi ve diğer bir kızı da yaralanmıştı. Hamile kadının karnından sezaryenle alınan bebek tedavi altına alınmıştı.   

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