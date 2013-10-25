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Yaşam

Sezaryeni azaltmak için 'doğum koçu' geliyor

Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan: İlk kez doğum yapan bir kadın yaklaşık 10 saati bulan bir süreçte doğururken daha önce doğum yapmış bir kadın da 6-8 saat aralığında doğurur

25 Ekim 2013 14:13

Sağlık Bakanlığı 58 bin ebeyi ilgilendiren bir çalışma başlattı. Buna göre, aile hekimi gibi 'aile ebeleri' olacak. Ebeler doğumlarda koçluk yapacak. Uygulamanın sezaryen oranlarını düşüreceği belirtiliyor.

Türk Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan, 2011 yılında derneğin anne ve bebek sağlığını güçlendirmek ve sezaryen doğumların azaltılmasına katkı sağlamak için geliştirip Sağlık Bakanlığı’na sunduğu “Aile Ebeliği” sisteminin kısmen hayata geçirileceğini aktardı.

Bugün gazetesinden Mehmet Ali Ay’ın haberine göre Karahan, doğum kontrolü hekimlere geçince sezaryen doğum oranlarının artmaya başladığını söyledi. Doğumun sıkı bir izleme gerektirdiğini aktaran Karahan, “Doğum sabır gerektirir. İlk kez doğum yapan bir kadın yaklaşık 10 saati bulan bir süreçte doğururken daha önce doğum yapmış bir kadın da 6-8 saat aralığında doğurur. Bu süreçte sabırla başında beklemek gerekir. Bu süreci bir hekimin beklemesini istemek haksızlık olur. Hekimlerin bir sürü uğraması gereken hasta var. Doğum korkusu nedeniyle kadınların birçoğu sezaryen yapmayı hekimden talep ediyor” dedi.

 

Sezaryen davaları çoğaldı

 

Kısmen özel hastanelerin artmasıyla birlikte sezaryen doğum oranlarının arttığını ifade eden Karahan şöyle devam etti: “Bebekte ya da annede en ufak bir sıkıntı olunca ‘neden sezaryen yapmadın’ diye dava açılıyor. Doğal olarak hekimin iş yükü fazla. Bu konudaki davalar artmış durumda. Öte yandan sistem nitelikli ebelik işgücünü olayın dışında bıraktı. Ebe sistemden çekilince sezaryen doğum oranları da aldı başını gitti.”

 

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