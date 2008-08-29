Sezaryen sağlıklı değil

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, batı ülkelerinde yüzde 20 oranında olan sezaryenle doğumun Türkiye'de yüzde 50'lere ulaştığını, özel hastanelerde yüzde 95'lere çıktığını belirterek, "bunun önüne geçebilmek için yeni tedbirler alınması konusunda görüş birliğine varmış gözüküyoruz" dedi.

Bakan Akdağ, TESK Otel'de düzenlenen Ordu İli Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada Ordu'da sağlık alanında yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

Ordu'da sağlık alanında yaşanan sorunların başında bazı sağlık ocaklarından hizmet alımı sıkıntısı yaşanması olduğunu söyleyen Akdağ, "ancak bunu da Bakanlığımızın yapmış olduğu bazı çalışmalarla en kısa zamanda aşmayı hedefliyoruz" dedi.

Diğer önemli sorunun sezaryenle doğum olduğunu vurgulayan Akdağ, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde sezaryenle doğum oranının yüzde 95, başka bir özel hastanede ise bu oranın yüzde 99 olmasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Söz konusu özel hastane hakkında soruşturma açtıklarını da söyleyen Bakan Akdağ, zorunlu olmadığı halde sezaryenle doğum yaptırılmasının Türkiye genelinde önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını ifade etti. –

Sezaryenle doğumun önüne geçilmek isteniyor

Bu konuda Bakanlık olarak önceden çeşitli çalışmalar yapmalarına rağmen sezaryenle doğum oranının her yıl arttığına dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Herkes biliyor ki doğum doğal bir olgudur. Herhalde bizim nenelerimiz bizi sezaryenle doğurmadılar. Sağlık Bakanlığı olarak biz bu yönde bazı çalışmalar yapmamıza rağmen vatandaşlarımızdan yeterli destek alamadık. Ben buradan bir kez daha sesleniyorum, mecbur kalmadıkları sürece ve doktorları önermedikleri sürece hiçbir vatandaşımız kendi isteği ile sezaryenle doğum yapmasın.

Eğer ki doktor normal doğum yapılması durumunda çocuğun sağlığı ve kendi sağlığı açısından vatandaşımıza karşı bir risk unsuru gördüğü zaman doğal olarak sezaryenle doğum yapılabilir. Ancak sadece bir kişi istiyor diye sezaryenle doğum yapılması çok yanlıştır. Batı ülkelerinde sezaryenle doğum oranı yüzde 20 iken bizde bu oran yüzde 40 hatta bu yıl için yüzde 50'leri bulmuştur.

Özel hastanelerde ise bu oran artık yüzde 95'lere vurmuştur. Bunun önüne geçebilmek için sağlık bakanlığı olarak gerekli tedbirleri daha önceden almış olmamıza rağmen bu aşamadan sonra yeni tedbirler alınması konusunda görüş birliğine varmış gözüküyoruz."

Normal doğumun sağlıklı ve doğal olduğunu vurgulayan Akdağ, vatandaşların bu konuda hassas olmalarını istedi. Bakan Akdağ, Ordu programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek