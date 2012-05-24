T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sezaryen doğum ve obezite ilişkisi

ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda, sezaryen doğumla dünyaya gelen çocuklarda obezite olasılığının iki kat arttığı belirtildi

24 Mayıs 2012 17:02


Emily Selvadurai
BBC Sağlık Muhabiri

Massachusetts'in Boston kentindeki Çocuk Hastanesi'nde görevli araştırmacılar, sezaryenle doğmuş olan çocukların 3 yaşına geldiklerinde obez olmaları olasılığının iki kat arttığını saptadılar.

Araştırma ekibi, sezaryen doğumun bağırsaktaki bakterileri etkiliyor olabileceğini, bunun da besinlerin sindirilme şeklini değiştirebileceğini bildirdi.

Boston Çocuk Hastanesinde yürütülen araştırmada 1999-2002 yılları arasında 1255 anne ve çocuğun gelişimleri izlendi. Anneler söz konusu araştırmaya hamileliklerinin 22. haftasından önce dahil edildi.

Bu annelerin dünyaya getirdiği bebeklerin doğumlarındaki boy ve kilo ölçümleriyle 3 yaşına geldiklerinde eriştikleri değerler kayda geçirildi.

Ortalama olarak her dört çocuktan biri sezaryenle, diğerleri de normal doğumla dünyaya gelmişti.

Araştırma ekibi, vücut kitle endeksiyle deri kalınlığı ve çocuğun doğum şekli arasında ilişki saptadı. Ayrıca sezaryen doğum yapan kadınların, geleneksel şekilde doğum yapan kadınlara kıyasla daha fazla kilo almış oldukları belirlendi. Bu da obeziteyi etkileyen bir etmen olarak görülüyor.

Araştırma ekibi, sezaryen doğum yapmayı tercih eden anne adaylarına, çocuklarının obezite tehlikesiyle karşı karşıya olabileceğinin bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İngiltere'de doğumların yüzde 23'ünden biraz fazlası sezaryenle gerçekleşiyor. İngiliz uzmanlar, ABD'deki çalışmanın ilginç ama küçük çaplı olduğunu ve daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

 

 

ETİKETLER

sezaryen doğumobeziteçokcuk sağlığıkadın sağlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24