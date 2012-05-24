Sezaryen doğum ve obezite ilişkisi



Emily Selvadurai

BBC Sağlık Muhabiri

Massachusetts'in Boston kentindeki Çocuk Hastanesi'nde görevli araştırmacılar, sezaryenle doğmuş olan çocukların 3 yaşına geldiklerinde obez olmaları olasılığının iki kat arttığını saptadılar.

Araştırma ekibi, sezaryen doğumun bağırsaktaki bakterileri etkiliyor olabileceğini, bunun da besinlerin sindirilme şeklini değiştirebileceğini bildirdi.

Boston Çocuk Hastanesinde yürütülen araştırmada 1999-2002 yılları arasında 1255 anne ve çocuğun gelişimleri izlendi. Anneler söz konusu araştırmaya hamileliklerinin 22. haftasından önce dahil edildi.

Bu annelerin dünyaya getirdiği bebeklerin doğumlarındaki boy ve kilo ölçümleriyle 3 yaşına geldiklerinde eriştikleri değerler kayda geçirildi.

Ortalama olarak her dört çocuktan biri sezaryenle, diğerleri de normal doğumla dünyaya gelmişti.

Araştırma ekibi, vücut kitle endeksiyle deri kalınlığı ve çocuğun doğum şekli arasında ilişki saptadı. Ayrıca sezaryen doğum yapan kadınların, geleneksel şekilde doğum yapan kadınlara kıyasla daha fazla kilo almış oldukları belirlendi. Bu da obeziteyi etkileyen bir etmen olarak görülüyor.

Araştırma ekibi, sezaryen doğum yapmayı tercih eden anne adaylarına, çocuklarının obezite tehlikesiyle karşı karşıya olabileceğinin bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İngiltere'de doğumların yüzde 23'ünden biraz fazlası sezaryenle gerçekleşiyor. İngiliz uzmanlar, ABD'deki çalışmanın ilginç ama küçük çaplı olduğunu ve daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini belirtti.