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'Sezar'ı av tüfeğiyle yaraladılar

Ergün ÖZMEN/YENİPAZAR (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Yenipazar ilçesinde 'Sezar' adlı köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı

23 Aralık 2018 18:31

Ergün ÖZMEN/YENİPAZAR (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Yenipazar ilçesinde \'Sezar\' adlı köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. 
Olay, salı günü Yenipazar ilçe merkezinde meydana geldi. Oğuzhan Güven\'e ait \'Sezar\' adlı kurt köpeği av tüfeğiyle ateş edilerek vuruldu. Yaralanan köpeğe, götürüldüğü veteriner kliniğinde veteriner Serdar Ayhan tarafından ilk müdahalesi yapıldı. \'Sezar\' daha sonra röntgen filminin çekilmesi için Eskişehir\'deki bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada röntgen filmi çekilip ameliyat edilen \'Sezar\', hayati tehlikeyi atlattı. \'Sezar\', sahibi tarafından tekrar Yenipazar ilçesine götürüldü.
Oğuzhan Güven\'in, şikayeti üzerine köpeği yaralayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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