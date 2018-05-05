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Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,(DHA) SEÇİM çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

05 Mayıs 2018 17:01

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,(DHA)
SEÇİM çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli\'nin pasaportuna el konuldu. 
Edinilen bilgiye göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika\'nın başkenti Brüksel\'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli\'ye bildirdi. Bunun üzerine Sezai Temeli\'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı. 
 

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