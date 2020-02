Sezai Temelli: İkinci tura kalacak muhalefet adayına destek vereceğiz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Antalya\'da yaptığı konuşmada, \"İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu yanındaki miting alanda partililere seslendi. Temelli\'den önce il eş başkanları ile milletvekili adayları sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Ardından konuşan Temelli, 24 Haziran\'da önlerine çıkan barajları yıkacaklarını söyledi. HDP\'nin seçim sürecinde saldırılara maruz kaldığını dile getiren Temelli, \"Artık kral çıplak, kimse oyuna gelmeyecek, oylarımızla oyunlarını bozacağız. Önce Kobani ile yalanlarına başladılar. 2014 yılında yaşananları sanki 2015\'te yaşanmış gibi gösterdiler. \'Kobani düşecek\' dedi, Kobani düşmedi ama 24 Haziran\'da sen düşeceksin. Kobani\'ye yönelik Meclis\'te verdiğimiz 12 araştırma önergesini AKP reddetti. Yasin Börü\'yü bu işe alet etti. Orada olanlar hepsi canımızdı. Ama siz ölenleri bile ayırdınız\" diye konuştu.

SURUÇ OLAYLARI

İnsanların ölmesinden heyecan beklendiğini ileri süren Temelli, şöyle devam etti:

\"Afrin\'in heyecanı yetişmedi diye bir de Kandil senaryosu geldi. Bu heyecan da olmadı. Sırada arkadaşlarımıza saldırı geldi. Hiçbir insan, halk birbirine saldırmıyor. Saldıranların tipleri aynı, fotoğrafları var. Stantlar olmayınca Suruç yaşandı. 4 insan öldü. İnsanların gözünün içine baka baka yine yalan söylediler. Bir İçişleri Bakanı var ki ülkede insanlar birbirini kırsın diye tahrik ediyor ve yalan söylüyor. Suruç\'ta herkes her şeyi biliyor. Önce esnaf ziyareti yapılıyor, sonra silahlı çetelerle gidiliyor. Nerede görülmüş silahlı seçim çalışması. 3\'ü bir aileden. Bunları suçlu gibi gösteriyorlar. Bu 3 insan hastanede öldürüldü. Kameralar orada kırıldı ama kayıtlar var. Nasıl öldürüldüklerine dair otopsi raporları var ama vermiyorlar. Mesele suçluyu yakalamak değil mesele HDP\'yi baraj altında bırakmak. Masum insanların kanları ellerine bulaşıyor. Bu iktidardan ülkeyi kurtarmak bizim boynumuzun borcu olsun.\"

DEMİRTAŞ\'IN TRT\'DEKİ KONUŞMASI

Sezai Temelli, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın TRT\'de yayınlanan konuşmasını da değerlendirdi. Temelli, \"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izlediğini söyledi. Sevindik, bizi seyretse düzelecek. Fakat diyor ki \'Demirtaş\'ın ruh halini iyi görmedim\'. Ruh halinden anlamak için bir ruhunun olması gerekiyor. Demirtaş\'ın \'Bir oyluk canları var\' sözlerine çok alınmış. 24 Haziran\'da olacak bu. \'Bizi ölümle tehdit etti\' diyor. Bunların hepsinin tedaviye ihtiyacı var. Bunlar için özel bir özel hastane yapacağız, her tarafına MR koyacağız. Ne tehdidi, insanları oy kullanmaya davet ediyoruz. Edebinizle gitmeyi bilin. Gitmemek için her türlü tehdit var\" diye konuştu.

\'İKİNCİ TURA KALACAK MUHALEFET ADAYINA DESTEK VERECEĞİZ\'

24 Haziran\'da demokrasi güçlerinin parlamentoda çoğunlukta olacağını belirten Temelli, \"Demokrasi güçleri ikinci turu da alacak. Türkiye\'de demokrasi ve barış isteyenler, \'Tek adam rejimi gitsin\' diyenler bir araya geldi. Barajı yıkacağız, siz de gideceksiniz. Parlamentoda çoğunluk bizde olacak. İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek\" dedi.

Sezai Temelli, konuşmasında partilerinin vaatlerini de anlattı.



