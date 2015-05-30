Sezai Karakoç: AK Parti meseleleri çözemedi, Türkiye’nin geleceği karanlık, çatışmalar kapıda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında sıkça dile getirdiği "Sürgün ülkeden Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiirinin yazarı ve Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç, "AKP’nin uzun süreli halk desteğine rağmen temel meselelerde elle tutulur bir ilerleme kaydetmediğini belirtirken dış politikanın da başarısız olduğunu" kaydetti. Karakoç, “İslam dünyası ile gelinen nokta fecaattır. Türkiye’nin geleceği karanlık ve diğer ülkelerle çatışma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

CİHAN'da yer alan habere göre Sezai Karakoç, 1970’lerden itibaren kaleme aldığı şiir ve siyasi makalelerinden oluşan Diriliş Işığı dergisinin son sayısındaki baş makalede AKP iktidarını değerlendirdi. Karakoç, ‘Gerçek Durum ve Tek Umut’ adlı yazıda şu tespitleri yaptı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi, çok partili düzene geçtiğimizden beri, en uzun iktidarda kalmış parti olmak açısından talihli bir partidir. Halkın oyuna ve iltifatına mazhar olmak açısından şikayete hakkı olmayan bir durumdadır. Buna karşılık iktidar, icraatlarını, propagandasını ustaca yapmakta olsa da, ülkenin temel, öteden beri süregelen sorunlarının geleceğimizi teminat altına alacak şekilde kökten çözüme kavuştuğuna dair, gözle görülür elle tutulur bir ilerleme ne yazık ki, gözlemlenememektedir.”

İktidarın dış politikasını ise ‘fecaat’ olarak değerlendiren Sezai Karakoç, şunları söyledi:

“Dış politika İslam âlemine açılma başarısızlıkla sonuçlanmıştır, Mısır, Suriye ve Libya ile olan ekonomik ilişkiler dahil bütün bağlar kopmuş, bölgedeki bölünmeler ve parçalanmalar sonucunda, bazı ülkelerle birlikte bir tarafa savrulmuş olan ülke, diğer her bir İslam ülkesi gibi, geleceği karanlık ve diğer ülkelerle çatışma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu durum şüphesiz Batılı ve Doğulu büyük devletlerin İslam dünyasını parçalama, istila ve işgal emellerinden doğmaktadır. Ancak bunu önceden görüp diğer İslam ülkelerini uyarmak ve buna bir çare aramak, bunun için bir araya gelmek, birleştirmek gerekirken Batılılarla birlikte hareket etmek, onların çizgisinde yürümek, hep tabii olmak hiçbir zaman gerçek bir inisiyatif kullanamamak, ülkemizin geleceği için en büyük bir handikaptır.”