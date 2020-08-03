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Seyyar teleskopla 2 liraya gökyüzünü izletiyor

03 Ağustos 2020 14:54

Sinop’ta yaşayan emekli Hasan Aker (55), geçmişten beri tutkuyla gözlemlediği gökyüzünü insanların da görmesini istedi ve teleskobunu alarak sokağa çıktı. Aker, Sinop Aşıklar sahiline kurduğu teleskop sistemi ile gelenlere gökyüzünü izletiyor.

Gökyüzüne duyduğu hayranlık ile teleskoplar satın alıp inceleme başlayan Hasan Aker, çocukluğundan beri gökyüzünün bir tutku olduğunu ifade etti. Emekli olduktan sonrada her sene yaz akşamlarında Sinop Aşıklar sahilinde teleskop sistemini kurup insanlara gezegenleri, gökyüzünü göstermeye çalışıyor. İnsanların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Aker, "Yaz aylarında sezonluk olarak teleskopla uğraşıyorum. Çoluk çocuk büyük küçük genç yaşlı bay bayan herkes gelerek izlemek istiyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Gerektiği yerde anlatıyorum, gökyüzünden bahsediyorum. Gelenlerin bütün gezegenleri görme şansı vardır. Tabii ki geceden geceye konumları değişiyor, o yüzden görülebilen gezegenleri gösterme şansım oluyor. Hangi gezegenleri isterlerse ayarlayıp gösterebilirim. Ücret o kadar da önemli değil. Önemli olan insanların gökyüzüne ilgi duyması merak etmesi" dedi.

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