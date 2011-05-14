'Seyyar Tayyar' setten cezaevine götürüldü

T24 - ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde Seyyar Tayyar karakterini canlandıran Emin Gümüşkaya dün sabah polisler tarafından setten alınarak cezaevine götürüldü.



Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve mahkumiyeti Yargıtay tarafından onaylanan Gümüşkaya’nın cezası vicahiye çevrildi. Sete gelen polisler çekimin tamamlanmasını bekledikten sonra Emin Gümüşkaya’yla birlikte Emniyet’e gittiler.



Haberkonseyi’nin haberine göre daha sonra İnfaz Savcılığı’na götürülen Emin Gümüşkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emin Gümüşkaya’nın “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karekteri “Ben buldum, ondan sonra da patladı gitti” repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin yapım ekibi ise sette böyle bir olay yaşamadıklarını ancak bugün (dün) Emin Gümüşkaya’ya telefonu kapalı olduğu için ulaşamadıklarını belirtti.





Daha önce 6 ay hapis yatmıştı



Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün 2001 yılının ocak ayında yaptığı operasyon sonucunda dönemin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Rahmi Dilligil, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Emin Gümüşkaya’yla birlikte toplam 16 sanık hakkında ’zimmet’ suçlamasıyla Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kamuoyunda ’perde operasyonu’ diye bilinen davada, sanıklar, ’Devlet Tiyatroları’nı usulsüz harcamalarla zarara sokmak’ suçundan yargılandı. Mahkeme yargılama sonunda Emin Gümüşkaya ve Hasan Acar’ı 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, aynı davadan yargılanan Rahmi Dilligil’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verip bu cezayı erteledi.



Dosyanın yeniden gönderildiği Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. Emin Gümüşkaya, dava açıldığında tutuklanmış ve 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Yeniden cezaevine girecek olan Gümüşkaya’nın tutuklu kaldığı süre cezasından düşülecek.