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Yaşam

Seyyar satıcıyla manavın kavgası kanlı bitti

18 Kasım 2009 01:03

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki seyyar satıcı kardeş ile bir manavın oğlu arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Yazlık Caddesi girişindeki olayda, bir kahvehanenin önünde seyyar satıcılık yapmak isteyen kardeşler Ö.G. (22) ve B.G. (24) ile babasının kahvehaneye yakın bir yerde manavlık yaptığı öğrenilen Erhan Toka (34) arasında tartışma başladı.

Çıkan kavgada Toka vücudunun çeşitli yerlerinden, kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Mutlu (37) da karnından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşlarca özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Toka kurtarılamadı. Diğer yaralı Mutlu, ilk müdahalenin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olaya karıştıkları iddia edilen Ö.G. ve B.G, Adapazarı Şeker Fabrikası karşısındaki boş arazide polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kavganın ''mal satma'' meselesinden kaynaklanmış olabileceği öğrenildi.

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