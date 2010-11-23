-SEYYAR SATICIYDI, ZABITA OLDU İZMİR (A.A) - 23.11.2010 - Lise yıllarında İzmir Sevgi Yolu'nda seyyar satıcılık yapan Mehmet Akan (25), bugün zabıta memuru olarak seyyar satıcılara karşı mücadele veriyor. Akan, yaptığı açıklamada, lise yıllarında maddi imkansızlıklar yaşadığını, ailesine katkıda bulunmak için bir süre İzmir Sevgi Yolu'nda açtığı tezgahlarda ikinci el kitap sattığını anlattı. Arkadaşlarından veya tezgaha gelen vatandaşlardan aldığı ikinci el kitapları sattığını ifade eden Akan, o dönem en büyük korkusunun ''zabıta memurları'' olduğunu ifade etti. Seyyar satıcılık yaptığı dönemde, zabıta memurlarının operasyon yapacağını anladıklarında, 3 saniyede tezgahları toplayıp kaçtıklarını ifade eden Mehmet Akan, şunları anlattı: ''Zabıtadan o kadar çok korkardık, bazen bu korkuyu şakaya çevirirdik. Zabıtaları gözleyen bir arkadaş 'Zabıta geliyor' diye bağırınca sokaktaki bütün seyyar satıcılar birkaç saniye içinde toparlanıp kaçardı. Sonra zabıtanın gelmediğini ve her şeyin bir şakadan ibaret olduğunu anlayınca, kendi halimize gülerdik. O dönem zabıta kelimesi bile bana çok ürkütücü gelirdi. Şimdi düşünüyorum da o kadar kitabı, o kadar kısa süre içinde nasıl toplayıp kaçıyordum. Şimdi o kadar ağır malzemeyi istesem de taşıyamam gibi geliyor.'' Lise yıllarında harçlığını çıkarmak ve ailesine katkı sağlamak için yaptığı seyyar satıcılıktan sonra askere gittiğini ve uzman çavuşluk sınavlarına katıldığını belirten Mehmet Akan, uzman çavuşluktan sonra da Bornova Belediyesine zabıta memuru olarak atandığını ifade etti. -MESLEĞİNİ, PROFESYONEL FUTBOLCULUK GİBİ GÖRÜYOR- Mehmet Akan, çevre düzeni sağlama ve seyyar satıcılarla mücadele etmenin işinin bir parçası olduğunu, bugün mesleğini yaparken hiç zorlanmadığını kaydetti. Seyyar satıcılığı ''çocukluk'' döneminde yaptığını söyleyen Akan, şöyle devam etti: ''Ben görevimi yapıyorum, zabıta memurunun görevi neyse onu icra ediyorum. Seyyar satıcıları yakalarsam öncelikle ikaz ediyorum. Şimdi seyyar satıcı görünce eski günlerimi çok hatırlamıyorum. Biraz de kendimi futbolcu gibi düşünüyorum. Bir futbolcu Galatasaray'da top oynuyor sonra Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'ye gol atmaya çalışıyordum, Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray'a gol atmaya çalışıyorum.'' Akan, seyyar satıcılıktan gelmesinin kendisine seyyar satıcılar karşısında avantaj sağladığını, bir operasyon sırasında seyyar satıcıların nasıl davranacağını ve seyyar satıcıların nerelere saklanacağını tahmin edebildiğini ifade etti. -MÜDÜRÜYLE ŞİMDİ AYNI TAKIMDA- Bir dönem Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Bornova Belediyesi Zabıta Müdürü Zeki Fidan, aynı dönemde Konak ilçe sınırlarında seyyar satıcılık yapan Mehmet Akan ile göz aşinalığı bulunduğunu söyledi. Bugün Mehmet Akan ile seyyar satıcılara karşı mücadele vermekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fidan, ''Mehmet Bey daha önce işportacılık yapıyormuş, Sevgi Yolu'nda kitap satıyormuş. Kendisini çok tanımazdım ama buradaki görevinde çok başarılı ve mevzuata çok hakim. İyi, değerli, çalışkan ve oldukça aktif. Seyyar satıcılıktan gelmesi de kendisine avantaj sağlıyor, çünkü onların psikolojik ve sosyolojik yapılarını biliyor, ona göre davranış biçimi geliştiriyor.''