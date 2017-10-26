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SEYYAR SATICININ BIÇAKLI DİRENİŞİ...

  * Maltepe'de zabıta ekipleri, bir seyyar satıcının meyve yüklü arabasına el koymak istedi

26 Ekim 2017 15:15

 

* Maltepe\'de zabıta ekipleri, bir seyyar satıcının meyve yüklü arabasına el koymak istedi. 
* Bunun üzerine seyyar satıcı, elindeki bıçakla dakikalarca zabıtalara direndi. Zabıta biber gazı kullanmak istedi. Çevredekiler de seyyar satıcıya destek verdi. Seyyar satıcının  bıçağını teslim etmesi üzerine zabıta ekipleri de işlem yapmadı.

* Yaşanan hareketli anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde el arabasıyla meyve satışı yapan kişiye,  zabıta ekipleri engel olmak istedi. Bunun üzerine seyyar satıcı eline bıçak alıp \"Yazık değil mi bana?\" şeklinde defalarca bağırarak zabıta ekiplerine karşı koydu.  Çok sayıda zabıta da direnen seyyar satıcının etrafını sardı. Bu sırada bir zabıta memuru seyyar satıcıya biber gazı sıktı. Bunun üzerine çevredekiler, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Seyyar satıcının direnişi bir süre daha devam etti. Zabıta ve seyyar satıcı bir süre sonra anlaştı. Bıçağını teslim eden seyyar satıcı, meyve yüklü el arabasını alarak mahalleden uzaklaştı. Yaşananlar bir amatör kameraya böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Seyyar satıcının elindeki bıçakla bağırması
-Zabıtaların seyyar satıcının etrafını sarması
-Bir zabıtanın biber gazı kullanması
-Vatandaşın zabıtalara tepkisi
-Adamın ikna edilmesi ve uzaklaştırılması
 

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