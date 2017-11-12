Seyyar satıcıların 'yer' kavgasında 1 kişi ölü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, seyyar olarak mısır satan Veysel Karani (31)Karabulut ile aynı caddede mısır ve kestane satan Yavuz Urhan (23) arasında \'yer tartışması\' çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, Karabulut\'un çeşitli yerlerinden bıçakladığı Urhan, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, kentin en işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılar Veysel Karani Karabulut ile Yavuz Urhan, aynı caddede mısır arabalarını koyacakları yer nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Karabulut, Urhan\'a bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Urhan, kanlar içinde yere yığıldı. Karabulut ise olay yerinden kaçtı. Urhan\'ın bıçaklandığı haber verilen ve olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Yakınlarından bazıları da Karabulut\'un tezgahına saldırdı. Ağır yaralı Urhan, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Urhan, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Karabulut ise suç aleti bıçakla kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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