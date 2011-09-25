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Yaşam

Seyyar satıcıdan eğitime destek KONYA (A.A)

25 Eylül 2011 13:27

-Seyyar satıcıdan eğitime destek KONYA (A.A) - 25.09.2011 - Konya'da 28 yıldır seyyar satıcılık yapan 71 yaşındaki Mustafa Boğaz, mahallesine 8 derslikli okul yaptırılması için 410 metrekare arsa ile 300 bin lira bağışladı.  Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde çiftçilik yapan Boğaz, mahallesindeki öğrenci sayısının artması üzerine yeni bir okul yaptırılması için Konya Valiliğine istekte bulundu. Boğaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallesine okul yaptırılması için kendisine ait 410 metrekare araziyi ve ailesinden kendisine miras kalan araziyi satarak elde ettiği 300 bin lirayı hiç düşünmeden bağışladığını söyledi. 47 yıldır evli olduğu eşi Meliha Boğaz (63) ile uzun süre tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadıklarını ifade eden Boğaz, çocuk özlemini mahalledeki okula giden çocukları severek giderdiğini belirtti. Her yıl okulların açıldığı ilk günlerde mahalledeki okulda çocuklara çikolata dağıttığını ifade eden Boğaz, ''Cuma namazı için camiye giderken mahallemizdeki okulun yanından geçiyorum. Okulun yanına geldiğimde bir müddet durup çocukların seslerini dinliyorum. Çocuk özlemimi orada gideriyorum'' dedi. 28 yıldır Konya'da seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Boğaz, çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini, ilerleyen yaşına rağmen sabah erkenden uyanıp bahçesinde yetiştirdiği fasulye, üzüm, biber, soğan gibi ürünleri satmak için yola çıktığını bildirdi. Eğitime ve çevresine yaptığı yardımlarla mahallelinin sevgisini kazandığını kaydeden  Boğaz, ''Sokakta görenler 'helal olsun, gel seni alnından öpeyim' diyerek sarılıyor'' diye  konuştu. İhalesi tamamlanan, yakında temeli atılacak okula kendi isminin verileceğini söyleyen Boğaz, şunları kaydetti: ''Çok istememe rağmen çocuk sahibi olamadım. Ancak bundan sonra ismimin verileceği okulda eğitim görecek bütün çocukları evladım gibi göreceğim. İnşallah buradan yetişecek çocukların mahallemize, ülkemize faydası olacak. Okulun yapılması için gerekli parayı ve araziyi verirken hiç düşünmedim. Eşimle birlikte hep bu anı bekledik. Hepsi helalühoş olsun. İmkanlar el verdiği sürece yardım etmeye devam edeceğim.''

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