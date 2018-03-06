Seyyar satıcı cinayeti davasında 2 sanığa ömür boyu hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da seyyar olarak giyim eşyası satan İsmail Kazancı\'yı (53) tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan Bayram Benzinci (28) ve Tuncay Yeniçıktı\'ya (32) \'tasarlayarak öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Yeniçıktı, bir önceki duruşmada mahkeme başkanına söylediği, \'\'Sen kim oluyorsun? Hâkim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok\'\' sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek mahkeme heyetinden özür diledi.

Olay, 2 Kasım 2016\'da merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi yakınlarında dağlık bölgede alkol alan 2 kişinin, yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polisler, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları buldu. Cinayet Büro Amirliği oluşturduğu özel ekiple, cesedin 22 Ekim 2016 tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan ve yalnız yaşayan seyyar satıcı İsmail Kazancı\'ya ait olduğunu belirledi. Polis, İsmail Kazancı\'ın en son \'hırsızlık ve yaralama\' suçlarından 22 kaydı bulunan ve hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Tuncay Yeniçıktı ile görüldüğünü saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, öldürülen Kazancı\'ya ait, kapı kolu ve yanında kan izleri bulunan minibüsün ise Yeniçıktı tarafından bir hurdacıya 1000 lira karşılığında satıldığını belirledi. Hurda toplarken sokakta gözaltına alınan Tuncay Yeniçıktı, cezaevinden tanıştıkları İsmail Kazancı ile kendi eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediği için tartıştıklarını ve bu sırada yanlarında bulunan arkadaşı Bayram Benzinci\'nin, Kazancı\'yı tüfekle vurduğunu, cesedi de çukura atıp yaktıklarını itiraf etti. Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

300 BİN LİRALIK KIYAFETLERİ ÇALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Tutuklu Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci\'nin \'Tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına devam edildi. Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Yeniçıktı ve Benzinci\'nin, Kazancı\'yı, yaklaşık 300 bin liralık giyim eşyalarını çalmak için öldürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Kazancı\'nın, Yeniçıktı\'nın eşiyle ilişkiye girmek istediği iddiasının gerçek dışı olduğunun belirlendiğini kaydeden savcı, sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almalarını talep etti.

SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Tuncay Yeniçıktı, Cumhuriyet savcısının mütalaasını okuduğu sırada, söz almadan, \"Ben bu mahkemede yargılanmak istemiyorum\" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığa söz almadan konuşmaması konusunda uyarıda bulundu. Yeniçıktı, bu kez de mahkeme başkanına, \"Sen kim oluyorsun? Hâkim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet filan yok\'\' dedi. Yeniçıktı, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Davanın 6\'ncı ve son celsesi Konya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Sanık Bayram Benzinci herhangi bir sözünün olmadığını belirtirken, Tuncay Yeniçıktı ise \"Ben İsmail\'i konuşma amaçlı çağırdım. Öldürme kastım yoktu. Bayram, İsmail\'i çekip vurdu. Ben işlemediğim bir suç nedeniyle yargılanıyorum. Bir önceki sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür diliyorum. Takdir mahkemenindir\" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, Bayram Benzinci ve Tuncay Yeniçıktı\'ya, \'Tasarlayarak öldürme\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, öldürülen Kazancı\'nın giyim eşyalarının çalındığı gerekçesiyle Bayram Benzinci\'ye \'yağma\' suçundan verdiği 12 yıl hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 10 yıla indirdi. Tuncay Yeniçıktı\'ya ise yine \'yağma\' suçundan 12 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



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