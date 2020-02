Seyyar satıcı, 30 yıldır kazancının bir bölümünü sokak kedilerine harcıyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yazın meyan şerbeti, kışın ise çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Halim Süer (53), günlük kazancının bir bölümünü 30 yıldır sokak kedileri için harcıyor. Kasaptan her gün ciğer alıp kedilere yediren Süer, kedileri beslemediği zaman kendisini huzursuz hissettiğini söyledi.

Derik ilçe merkezinde hayvanseverliğiyle bilinen 3 çocuk babası Halim Süer, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlıyor. Yaz aylarında sırtındaki bidon ile sokak sokak dolaşıp meyan şerbeti, kışın ise çiğ köfte satan Süer, kazancının bir bölümünü 30 yıldan beri, her gün düzenli olarak sokak kedileri için harcıyor. Süer, kasaptan aldığı ciğerle kedileri besliyor.

Bir süre önce, eşi ve 3 çocuğunun İstanbul\'a yerleştiğini, ancak kendisinin buradaki kedilere olan sevgisi nedeniyle ilçede kaldığını ifade eden Halim Süer, \"30 yıldan beri sokak kedilerini besliyorum. Yazın meyan şerbeti, kışın ise çiğköfte satıyorum. 50- 60 liralık kazancım oluyor. Her gün 10-15 liraya ciğer alıyorum, kedilere yediriyorum. Kedileri beslediğim zaman mutlu oluyorum, yedirmediğim zaman huzursuz oluyorum\" dedi.

Kasap Murat Çelik, \"Halim Dayı, her gün gelip ciğer alıyor, hayvanseverliğini takdir ediyoruz\" diye konuştu.

İlçe sakinleri de Halim Süer\'in örnek davranışı nedeniyle takdir gördüğünü belirtti.



FOTOĞRAFLI