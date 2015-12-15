Seyyar bilet satıcısının bir anlık dalgınlığı 17 bin liraya mal oldu

Seyyar satıcının bir anlık dalgınlığından yararlanan kişi ya da kişiler yaklaşık değeri 17 bin TL olan bin 300 adet Milli Piyango biletini alarak kayıplara karıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Erzincan'da seyyar bayiden Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri çalındı. Bin 300 biletinin çalındığını ve polise başvurduğunu söyleyen bayi Seydi Arslantaş, "Biletlerin seri numaralarını da bildirdim. O biletler artık geçersiz boş bir kağıttır" diyerek vatandaşları uyardı.

Erzincan kent merkezinde Vakıflar İşhanı önünde 23 yıldır Milli Piyango bileti satan seyyar bayi Seydi Arslantaş (55), tezgahından yaklaşık 17 bin lira tutarında bin 300 piyango biletinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Ekipler, Arslantaş'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Bulana ödül verecek

Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahının bulunduğu alanda çöp toplamak için arkasını döndüğü sırada bilet destelerinin kaybolduğunu söyledi. Durumu fark ettikten sonra emniyete şikayette bulunduğunu anlatan Arslantaş, şöyle konuştu:

"Kim bulup getirirse, ihbar ederse 2 bin lira cebimden vereceğim. Çünkü benim kaybım yaklaşık 15 ila 17 bin lira arasında. Kimseden şüphelenmiyorum ama Allah rızası için beni de görsünler. Burada 23 yıldır hizmet ediyorum. Biletlerimi gören, duyan olursa bir bilgisi olan bana ulaşsın yaklaşık bin 300 civarında bilet vardı. Bunlar arasında tam, yarım ve çeyrek biletler vardı. Polise müracaat ettim ve biletlerin seri numaralarını da bildirdim. O biletler artık geçersiz boş bir kağıttır."