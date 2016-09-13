Seyyal Taner: Parasını ben ödedim, MFÖ meşhur oldu

Ünlü şarkıcı Seyyal Taner, ‘Ele Güne Karşı’ şarkısını boynundaki bir şalda yazan Arapça sözler yüzünden TRT’den ambargo yediğini ve MFÖ’ye verdiğini söylerken "Parasını ben verdim, MFÖ meşhur oldu" dedi. Taner, şarkıyı MFÖ’ye veriş hikâyesini “Naciye şarkısıyla TRT'ye çıkmıştım. Boynumdaki şalda Arapça bir şey yazıyormuş. Bundan dolayı TRT bana bir yıl ekrana çıkma yasağı getirdi. E baktım olacak gibi değil. "Ele Güne Karşı"yı plak yapsam çıkarsam ne olacak, televizyona çıkamıyorum. O dönem de TRT tek kanal, orada çıkıp tanıtmamız lazım şarkıyı. Ben de mecburen vazgeçtim 'Ele Güne Karşı'dan. MFÖ şarkıyı plak yaptı. Parasını ben ödedim, onlar meşhur oldu. Tabi onlar için çok güzel bir şey oldu” sözleriyle anlattı.

NTV’den Simge Fıstıkoğlu’na konuşan Taner’in açıklamaları şöyle:

"Ben Beatles, Rolling Stones çocuğuyum. Beni gazinolara zorla çıkardılar. Arkadaşlarım Arda Uskan, Selda Bağcan ve Ferhan Üçoklar 'Sen sahneye çıkmalısın" dedi. Kendimi Emel Sayın'la sahnelerde buldum.”

"O dönem gazinolardan kazandığım paralar kıyafetlere ve sahne şovlarına gitti. Avrupa'da tırım tırım kumaş ve aksesuvar arıyordum. Sadece kendime değil bütün dansçılara ve orkestraya kıyafetler diktirtiyordum. Üstelik sadece kıyafetler değil teknoloji olarak da kazandığım parayı sahneye yatırdım. Kar makinaları çıkmış, hadi kar makinaları alalım. Sis ve duman makinası çıkmış, hadi onu da alalım. Onları tek tek getirtip burada şov yapıyordum. Kendi param yetmiyordu. Annemden borç alıyordum."

"Barış Manço bana platonik olarak aşıktı" diye itiraf eden Taner, sanatçıyla ilgili şunları söyledi "Hiçbir zaman aşka dönüşemedi ama karşılıklı beğeni, sevgi vardı. Bir kimya vardır, o sizi çeker. Bu kimya Barış'la benim aramda vardı ama hiçbir zaman aşka dönüşemedi. O sadece ifade olarak, çekim olarak, aramızda yaşanmış bir şey olarak, çok da saygın bir şey olarak kaldı.”

"Selami'ye bana göre bir şeyler yapar mısın" dedim. Aldım onu benim evime getirdim. Ona günlerce rock plakları dinlettim. Led Zepplin'ler, Tina Turner'lar, Janis Joplin'ler, Pink Floyd'lar, Deep Purple'lar. Fenalık geldi Selami'ye. Ama sonunda çok güzel şarkılar çıktı ortaya."

"MFÖ benim sahne grubumdu. Ele Güne Karşı şarkısı yeni bestelemişlerdi. Konserlerde birlikte söylüyorduk. Sonra ben bu şarkıyı albüme alayım, dedim. Şarkının parasını verdim, aldım.

Mazhar Alanson bana şarkıyı 6 ay içinde plak yapmam koşuluyla verdi. Tam o sırada TRT'den bana 1 yıllık bir boykot geldi. Naciye şarkısıyla TRT'ye çıkmıştım. Boynumdaki şalda Arapça bir şey yazıyormuş.

Bundan dolayı TRT bana bir yıl ekrana çıkma yasağı getirdi. E baktım olacak gibi değil. "Ele Güne Karşı"yı plak yapsam çıkarsam ne olacak, televizyona çıkamıyorum. O dönem de TRT tek kanal, orada çıkıp tanıtmamız lazım şarkıyı. Ben de mecburen vazgeçtim 'Ele Güne Karşı'dan. MFÖ şarkıyı plak yaptı. Parasını ben ödedim, onlar meşhur oldu. Tabi onlar için çok güzel bir şey oldu."