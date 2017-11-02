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Eğitim

'Şeytanla mücadele edecek' doçent aranıyor

İlan üniversitenin web adresinde yayınlandı

02 Kasım 2017 18:00

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi'ne "Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları bulunan" yardımcı doçent alacak. 

Üniversitenin web adresinde yayınlanan ilanda, çeşitli dallarda öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

Sözcü'den Denzi Ayhan'ın haberine göre, İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne alınacak yardımcı doçent ilanında ise ‘Kur'an ve Sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olma' şartları sıralandı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na da ‘Güreşçilerde buz masajının toparlanmaya ilişkin biyokimyasal parametrelere etkisi üzerine çalışması olan' doçent alınacak.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne alınacak yardımcı doçent için ise 'Pervane Bey Mecmuası, Harputlu Mahmut Bahreddin Divanı, Arapça- Farsça-Türkçe manzum sözlük konularında çalışmaları olma' şartı aranacak.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar için yabancı dil sınavı yapılacağı da belirtildi.

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