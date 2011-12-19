-Seyşeller'den Türkiye'ye ilk resmi ziyaret TBMM (A.A) - 19.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Seyşeller Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Patrick Hermenie ile görüştü. Hermenie'yi makam girişinde karşılayan Çiçek, konuğuna, Türkiye'de önemli ziyaretlerde bulunacağını, verimli bir program geçirmesini dilediğini söyledi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Hint Okyanusu'nda ada ülkesi ve turizm merkezlerinden biri olan Seyşeller'den Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiriliyor.