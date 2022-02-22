'Seyreltme' projesinin detayları: 3 büyükşehir dahil, 16 il Suriyelilere kapatıldı

Fırat, Suriyeliler başta olmak üzere "yabancıların adeta gettolar oluşturmasının" göç yönetimini, "Toplumsal hayata uyum sağlanması, güvenlik sorunları, kamu hizmetlerinin koordinasyonu, sosyal ayrışmaların önlenmesi" konusunda zorladığını dile getirdi.

Fırat, "Bu sorunlara Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesi eklenince, seyreltme ya da Mekânsal Yoğunlaşmayla Mücadele projesi ilk kez Ankara’da gündeme geldi. Altındağ’da ikâmete uygun olmayan binalar yıkıldı. 5 bine yakın yabancının Altındağ ilçesinden taşınması sağlandı. Ankara Emniyeti düzenli olarak yabancıların kontrolünü sürdürüyor. Şimdi bu uygulama tüm Türkiye’de yapılıyor." dedi.