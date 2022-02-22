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'Seyreltme' projesinin detayları: 3 büyükşehir dahil, 16 il Suriyelilere kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, yabancıların mekansal yoğunlaşmasını önlemek için 'seyreltme' projesinin başlatılacağını açıklamıştı

22 Şubat 2022 07:50

Hürriyet yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için uygulandığını' açıkladığı 'seyreltme' projesinin detaylarını aktardı.
 
Fırat, 'Yoğunlaşmayla Mücadele' uygulamasının detaylarını aktardığı bugünkü yazısında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere 16 ilin Suriyeliler için kayda kapatıldığını söyledi. 

Fırat, Suriyeliler başta olmak üzere "yabancıların adeta gettolar oluşturmasının" göç yönetimini, "Toplumsal hayata uyum sağlanması, güvenlik sorunları, kamu hizmetlerinin koordinasyonu, sosyal ayrışmaların önlenmesi" konusunda zorladığını dile getirdi.

Fırat, "Bu sorunlara Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesi eklenince, seyreltme ya da Mekânsal Yoğunlaşmayla Mücadele projesi ilk kez Ankara’da gündeme geldi. Altındağ’da ikâmete uygun olmayan binalar yıkıldı. 5 bine yakın yabancının Altındağ ilçesinden taşınması sağlandı. Ankara Emniyeti düzenli olarak yabancıların kontrolünü sürdürüyor. Şimdi bu uygulama tüm Türkiye’de yapılıyor." dedi. 

Planın ayrıntıları şöyle:

- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.

- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.

- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:

1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.

 

 
 
 
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