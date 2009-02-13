Seyrantepe'de toprak gecekonduyu yuttu: 1 ölü

İstanbul Seyrantepe’de istinat duvarının bir gecekondunun üzerine çökmesi sonucu evde bulunan aynı aileye mensup 7 kişiden bir çocuk öldü, 3’ü çocuk 5 kişi ise yaralandı.



Seyrantepe Barbaros Caddesi'ndeki gecekondunun üzerine sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.



Duvarla birlikte binanın çatısı da bu sırada evde bulunan Çapkan ailesinden baba Saim, anne Kezban, çocukları Melek (14), Murat (18), Saime (8), Zeynep (15) ve Merve'nin (9) üzerine yıkıldı.



Olayı fark eden komşuları, ardından da itfaiye ekipleri göçük altındaki Çapkan ailesini yıkıntıdan çıkarttı. Hastaneye kaldırılan ve otistik olduğu öğrenilen Melek Çapkan hayatını kaybetti.



Murat, Saime ve Zeynep Çapkan da kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Baba Saim ve anne Kezban Çapkan ise olaydan hafif yaralı kurtuldu.



Olaydan yara almadan kurtulan Mete Han İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Merve Çapkan, yaşadıklarını, "Okula gitmek için hazırlanıyordum. Annem de kahvaltı hazırlıyordu. Birdenbire çatı üzerimize çöktü" şeklinde dile getirdi.



Olay yerine gelen babaanne Saime Çapkan ise sinir krizleri geçirdi. Baba Saim Çapkan ise, göçüğün yaşandığı evine girdi. Çapkan, sinir krizleri geçirince buradaki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



Çevrede toplanan bazı vatandaşlar da belediye yetkilileri ve diğer ilgililere tepki gösterdi.



Kaymakam vekili: 'Burada oturulmamalı'



Kağıthane Kaymakam Vekili Osman Kaymak ile İlçe Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Seyrantepe'de çöken istinat duvarının altında kalan evde incelemelerde bulundu.



Osman Kaymak, 1 göçüğün meydana geldiği evin bulunduğu bölgenin yeşil alan olduğunu ve vatandaşların tapularının bulunmadığını, bu nedenle oturulmaması gerektiğini söyledi.



"Ama Türkiye'nin bir gerçeği gecekonduyu yıkıp yeniden yapamıyorsunuz" diyen Kaymak, "Binalarla ilgili daha önceden tehlike arz ettiğine dair bir rapor yok. Bu da araştırılacak. Toprak kayması olmuş, ama binanın tehlike arz edip etmediği önemli. Bir rapora rağmen oturtuluyorlarsa bu da adli yönden araştırılır. Tehlike arz eden binalar boşaltılıyor" dedi.



Kaymak, olayda yaralanan vatandaşların misafirhaneye taşınacaklarını ifade etti.



Belediye Başkanı: 'İhmal yok'



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bölgede 400'ün üzerinde gecekonduyu tasfiye ettiklerini ve 400'ün üzerinde yeni konut yaptıklarını anlattı.



Şu anda da konut inşaatlarının devam ettiğini ifade eden Kılıç, Hamidiye Mahallesi'nde 220 konutun inşaatına başlandığını, konut ürettikçe bu bölgeleri tasfiye edeceklerini söyledi.



Bölgede 1500'e yakın ıslah edilmeyen gecekondu bulunduğunu belirten Kılıç, "Yeşil alan ve hazine arazisi üzerinde, yol üzerine kalan 1500 gecekondu var. Bunların tasfiyesini yapacağız. Yerel yönetim olarak her zaman görevdeyiz. Aşırı yağmurda doğal afetlerle her zaman karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın yanındayız. Üzüntülüyüz, bir yavrumuzu kaybettik" diye konuştu.



Kağıthane'de 2 gecekondu tasfiye bölgesi bulunduğunu, birinci bölgedeki gecekonduların boşaltıldığını, burada yaşayanların başka yere taşındığını ifade eden Kılıç, göçüğün meydana geldiği yerdeki gecekonduların boşaltma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Kılıç, "Belediyenin ihmali olduğunu düşünmüyorum. Takdir edersiniz ki gecekonduların tasfiyesi kolay olmuyor. Bir önceki bölgedeki boşaltma sırasında belediye görevlilerini silah çekilmişti" dedi.





