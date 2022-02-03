Seyrantepe Polis Lojmanları arazisine 453 konut inşa edilecek

İstanbul Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi DAP Yapı Şirketi'ne satıldı. Şirket, araziye 236 milyon TL’ye 453 konut inşa edecek.

DAP Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “DAP Levent” konut projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, şirket yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğündeki Seyrantepe Polis Lojmanları arazisine tam 453 konut inşa edecek. Projenin maliyet ise 236 milyon 829 bin TL’yi bulacak. Rapora göre, proje kapsamında arazi üzerine 7 adet blok yapılması planlanıyor. Ayrıca projede bir de açık yüzme havuzu ve 334 adet açık otopark da yer alıyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi için geçen yıl bir ihale düzenlemişti. Galatasaray'ın stadına komşu olan ve bölgenin en değerli arazileri arasında gösterilen arazinin ihalesini DAP Yapı iştiraki Eltes İnşaat almıştı. Firma proje toplam geliri olarak 3 milyar 111 milyon TL teklif verirken, arsa sahibi Emlak Konut GYO’ya da 1 milyar 244 milyon TL ödeyeceğini taahhüt etmişti.

“Avrupa Yakası’nın en değerli merkezi noktalarından biri"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Avrupa Yakası’nın en değerli merkezi noktalarından birinde proje geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Bu zamana kadar birçok özel projeyi hayata geçirdik. Levent’te yine DAP Yapı ayrıcalığıyla çok farklı bir projeye imza atacağız. İhalesini kazandığımız arazisi, lokasyonu itibariyle, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor. Tüm bunların yanında sosyal ve kültürel anlamda da değerli bir konumda bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.