Seyrantepe metrosu için test sürüşü başlıyor

4. Levent-Hacıosman metro hattının Atatürk Oto Sanayi Sitesi-Seyrantepe istasyonları arasında test sürüşü, 6 Kasım'da başlayacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplam uzunluğu 8 bin 120 metre olan 4. Levent-Hacıosman arasında yapımı tamamlanan ve Atatürk Oto Sanayi Sitesine kadar olan 5.5 kilometrelik bölümün, 30 Ocak 2009'da hizmete açıldığı hatırlatıldı.



Atatürk Oto Sanayi Sitesi ile Hacıosman arasında 2 bin 620 metre uzunluğundaki hatta çalışmalar ise devam ediyor.



Sanayi Sitesi istasyonundan yan kol ile ayrılan ve bin 670 metre uzunluğunda olan Sanayi-Seyrantepe hattının test sürüşlerine 6 Kasım Cuma günü başlanacak.



Seyrantepe İstasyonu'ndan TEM Otoyolunun altından inşa edilmekte olan 150 metrelik 3 tünel yol ile yolcular erişim sağlayabilecek.



Ocak ayı sonunda kaba inşaatları tamamlanacak tünellerin ilki Nisan 2010'da işletmeye açılacak. Toplam 6 adet istasyonun yer aldığı hat tamamlandığında Yenikapı-Hacıosman arasında yaklaşık 22 kilometrelik aktarmasız bir metro sistemi oluşacak.



Sanayi-Seyrantepe arasında da mekik olarak çalışan bir tren Seyrantepe'den binen yolcuları 2 dakikada ana hatta taşıyacak.



Maç günlerinde ise Taksim istikametinden Seyrantepe'ye aktarmasız direkt seferler düzenlenecek.



4. Levent-Hacıosman arası toplam maliyeti 487 milyon 300 bin euro olan hatta Aralık 2009'da Darüşşafaka test sürüşü yapılacak, Ocak-Şubat 2010'da ise Taksim-Atatürk Oto Sanayi arasında kesintisiz işletme sağlanacak.



Şubat 2010'da Seyrantepe İstasyonu yolculu işletmeye alınacak, Mayıs 2010'da Darüşşafaka İstasyonu'nun açılışı yapılacak, Ekim 2010'da Hacıosman test sürüşü başlayacak, Kasım veya Aralık 2010'da ise Hacıosman İstasyonu'nun açılışı yapılacak.