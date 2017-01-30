Şeyma Subaşı'ndan 'evlilik' açıklaması

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında "Evliliği düşünüyor musunuz?" diye soran takipçisine "Hayır, düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Subaşı, daha önce Meksika ziyareti sırasında paylaştığı bir fotoğrafın altına "Evleniyorum" notunu düşmüştü.

Birkaç gün önce koyduğu fotoğrafa binlerce yorum gelen Subaşı, sadece bir takipçisine cevap verdi. Subaşı'nın “Neden evlenmeden çocuk yaptınız, evlenmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna yanıtı “Allah öyle nasip etti. Hayır düşünmüyorum” oldu.