Şeyma Subaşı'ndan 'ekonomik sınıf' iddiasına yanıt

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan boşandıktan 24 saat sonra kızı Melisa ile Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, "Londra'ya ekonomi sınıfında uçtu" haberlerine, business class bölümünde çektiği fotoğrafı paylaşarak cevap verdi.

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliği bir ay önce tek celsede biten Şeyma Subaşı, boşandıktan 24 saat sonra kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Şubaşı'nın "ekonomi bölümünde uçtuğu" iddia edilmişti.

Bu haberlerden bir hafta sonra uçakta kızı Melisa'yı çeken Subaşı, sosyal medya hesabından business class bölümünde uçtuğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.