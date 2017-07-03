Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a 'reyting' göndermesi: Kanal D Ana Haber'de beni kullanın

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a "Biri bana Şeyma’nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?" başlıklı yazısı nedeniyle tepki gösterdi. Subaşı, "Ahmet Beyler okunmanın yolunu buldular her gün Şeyma'yı kullanmaya devam. Ahmet Bey siz sunmaya başladıktan sonra geri giden Kanal D haberde de beni kullanın belki orayı da yükseltebilirsiniz" dedi.

Ahmet Hakan ile Kanal D Ana Haber, son olarak reyting listesinde 19'uncu sırada yer almıştı.

Ahmet Hakan ne demişti?

Ahmet Hakan bugün (3 Temmuz 2017) yayımlanan yazısında, Şeyma Subaşı'nın ismini şöyle geçirmişti:

“Adalet Yürüyüşü”ne bakıyoruz:



- Kavga yok.



- Kamu mallarına zarar verme yok.



- Taş yok.



- Sopa yok.



- Yakma yok.



- Yıkma yok.



- Vurma yok.



- Kırma yok.



- Germe yok.



- Öfke yok.



Yani sonuçta...



Sivil, barışçıl ve zararsız bir eylem...



Fakat gel gör ki...



İktidar sahipleri...



Acayip rahatsızlar, süper keyifsizler, sonsuz kızgınlar.



Neden acaba?



Neden? Neden? Neden?



Ben anlamıyorum bunun nedenini.



Anlayamıyorum.



Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma’nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?