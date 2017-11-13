Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Şeyma Subaşı’na sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ettiği ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca Subaşı'nın bazı videolarına montaj yaptıkları ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, olayla ilgili paylaşımda bulunan 15 kişinin de isimlerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yakalanınca tabletini kırmaya çalışmış

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu’nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul’da, İlknur R.(37) ise Mersin’de gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.’nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi.

Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.’nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.