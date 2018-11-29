Şeyma Subaşı'dan dövmeli mesaj

Yapımcı, sunucu ve televizyon kanalı sahibi Acun Ilıcalı'dan boşanmasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, dövmeli bir meaj paylaştı.

Ilıcalı'dan ayrılmasının ardından kızı Melisa ile birlikte ABD'nin Miami kentine giden Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen İngilizce bir ifade yer alıyor. Subaşı, dövmesindeki ifadeleri fotoğrafının altına not olarak da düştü.

Uzun süredir birlikte olan Ilıcalı ve Subaşı, pazartesi günü anlaşmalı olarak boşanmıştı. Kızları Melisa'nın velayeti annede kalırken; Ilıcalı Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.