Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Aklınızca beni küçük görmüşsünüz...

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik olarak kullandığı ifadelere tepki gösterdi. İnstagram hesabından "Aklınızca beni küçük görmüşsünüz" diyen Subaşı, sözlerinin devamında "Ahmet Bey, eğer bu yazınızı beni eleştirmek için yazdıysanız, alay etmenize gerek yoktu." ifadesini kullandı.

Gazeteci Ahmet Hakan, Şeyma Subaşı'nın röportajı için yazısında, Subaşı'na teşekkür ederken, "Öyle efso bir röportaj ki... Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun işte" dedi.

İşte Şeyma Subaşı'nın instagram hesabından paylaştığı o yazı:

Ahmet hakan'a cevap;



Ahmet Bey bugünkü yazınızda benden bahsetmişsiniz ve aklınızca beni küçük görmüşsünüz...

Neden?? Ne yapmışım?



Değer verdiğim Hürriyet gazetesinin, değer verdiğim sizin gibi bir köşe yazarının röportaj teklifini kabul etmiş, sorularına içten cevaplar vermişim.....



Bu arada da bazı cevaplarımda Türkçe yerine İngilizce kelimler kullanmışım, ara sıra da "ya" diyerek cümleler başlamışım!

Ahmet Bey de bana sinir bile olamamış, hatta pek eğlenmiş...



Ne kadar başkasını küçük gören ve kibirli bir tavır....



Ahmet Bey, eğer bu yazınızı beni eleştirmek için yazdıysanız, alay etmenize gerek yoktu.

Sizce insanların birbirlerinin maddi imkanlarıyla, eğitimleriyle uluorta alay etmeleri, birbirlerini aşağılamaları normal mi? Daha doğrusu, iyi insanlar bunları yapar mı?



Ramazan ayında içki içtiğiniz için size saldıranlara "Size ne? Kime ne" diye cevap vermiştiniz.



Ben de, iki sayfalık röportajdan bazı cümleleri seçip, beni karalama çabanıza müsadenizle aynı cevabı veriyorum: "Size ne???????? Kime ne?????????? Ama eminim kendinizce mantıklı sebepleriniz vardir , ben yine de size sevgilerimi yolluyorum ?? Başarılar Ahmet bey????