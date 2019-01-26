Şeyma Subaşı: Yurt dışından teklif alıyorum

Bir süredir tatilde olan Şeyma Subaşı, geçen günlerde İstanbul'da bir AVM'de görüldü. Yurt dışından pek çok iş teklifi aldığını söyleyen Subaşı, "Katarlı bir iş insanı hanımefendi bana ulaştı. Kafem için yatırımcı olmak istediğini ve başta Amerika olmak üzere çeşitli yerlerde şubeler açmak istediğini söyledi" dedi.

İstanbul'a döner dönmez yakın dostları ile bir araya gelen Subaşı, sahibi olduğu kafe ile yakından ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir takı firması için özel olarak hazırladığı tasarımları tanıtan Şeyma Subaşı, yurt dışından bir çok teklif aldığını ifade etti.

Tasarım teklifleri dışında da çeşitli iş teklifleri geldiğini söyleyen Subaşı, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Katarlı bir iş insanı hanımefendi bana ulaştı. Kafem için yatırımcı olmak istediğini ve başta Amerika olmak üzere çeşitli yerlerde şubeler açmak istediğini söyledi. Yakın zamanda da kendisi ile bir toplantımız olacak. Çok şükür işlerim yolunda gidiyor. Gerçekten emin adımlarla ilerleyip dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemizi temsilen güzel ve başarılı işlere imza atmak istiyorum. Hem tasarım olarak, hem de işletmeci olarak bunu yapacak enerjim ve inancım var. Umarım bundan sonra ki gelişmelerde güzel olur."