Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi karantinaya alındı!

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi.

Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı.



Haberler.com'un haberine göre; Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin 'Koronavirüs' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

"İtalyan pasaporta taşıması İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor"

"Subaşı ve sevgilisidün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: "Guido yaklaşık 1 aydır İtalya'da bulunmadı. Beraber Courchevel'deydik.



Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor."